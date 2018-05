THE SUN - Ancelotti vuole Benzema, ma in alternativa chiede il ritorno di Cavani

Ci sarebbe anche il nome di Edinson Cavani fra i primi fatti da Carlo Ancelotti ad Aurelio De Laurentiis. Ad ipotizzarlo è il quotidiano inglese The Sun.

La prima scelta per l'attacco dell'allenatore emiliano sarebbe il madridista Benzema, ma in alternativa l'ex Bayern sarebbe pronto ad abbracciare anche il Matador, che tornerebbe in azzurro dopo 5 anni.

David Luiz del Chelsea sarebbe il sostituto desiderato di Koulibaly in caso di addio, mentre per il centrocampo il primo nome sulla lista è quello del cileno Arturo Vidal.