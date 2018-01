Cavani, l'agente: "Un ritorno al Napoli? Non escludo nulla..."

"Un ritorno di Cavani al Napoli? Nel calcio non si sa mai, non escludo nulla". Così Fernando Guglielmone, fratello ed agente di Edinson Cavani, ha parlato a Sportnotizie24 del futuro del centravanti uruguaiano.

"Edinson sta benissimo e si prepara ad entrare nella storia del Psg con un record molto importante come quello di miglior marcatore del club parigino in tutte le competizioni, superando George Weah e Zlatan Ibrahimovic. Sinceramente al momento non abbiamo intenzione di lasciare la Francia. Contatti con l'Inter? Non ce ne sono stati e non credo che i nerazzurri attualmente possano permetterselo. In futuro non si sa mai, nel calcio tutto è possibile", ha aggiunto il fratello e procuratore del 'Matador'.