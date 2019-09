DALLA FRANCIA - Cavani non rinnoverà col Psg: Napoli o MLS le destinazioni

Edinson Cavani non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Paris Saint Germain, con termine 30 giugno 2020. In Francia ne sono ormai convinti.

Il futuro del Matador sembra ormai essere lontano dalla Tour Eiffel. Il feeling con il tecnico Tuchel non è mai stato fortissimo e l'arrivo di Icardi al Parco dei Principi non ha certo contribuito a migliorare le cose.

L'attaccante uruguaiano, dunque, potrebbe ritrovarsi in estate libero da impegni contrattuali a scegliere autonomamente la sua prossima destinazione che, secondo quanto riferisce dalla Francia "Le10Sport", potrebbe essere il Napoli o la MLS americana.