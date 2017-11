L'agente di Cavani: "Sta bene al Psg, ma ha da sempre l'idea di tornare a Napoli"

Fernando Guglielmone, fratello ed agente di Edinson Cavani, ha parlato ai microfoni di Calcionapoli24 del futuro dell'ex azzurro.

"È molto contento, sta per entrare nella storia del Psg. E' primo in campionato, sta facendo delle partite importanti come contro il Bayern Monaco. È riuscito a qualificarsi per il Mondiale, ha una mentalità vincente, c'è un motivo se è uno dei migliori al mondo. Un ritorno al Napoli? Quello a cui sta pensando è il Psg, ma è da sempre che lui ha quest'idea di tornare a Napoli. E' normale che in un futuro possa tornare. Il calcio è così, oggi posso dirti di no e fra un anno sì, magari il presidente De Laurentiis lo vorrà di nuovo, ma adesso è contento di essere a Parigi”, ha concluso il fratello del 'Matador'.