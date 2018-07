"Cavani non mi ha detto che vuole andare via": Tuchel spegne i sogni del Napoli

Tomas Tuchel, nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Edinson Cavani, sogno di mercato del Napoli.

"Cavani non mi ha detto che vuole andare via, abbiamo parlato e non mi ha detto niente in tal senso, non ha mostrato alcun interesse nel lasciare la squadra. Penso che rimarrà con noi". Sono le parole di Tuchel al termine della partita contro l'Atletico Madrid, valida per l'International Champions Cup.

In realtà sia De Laurentiis che Ancelotti nelle ultime settimane hanno smentito le voci che vogliono il Napoli alla ricerca di un nuovo attaccante. Gli azzurri, a meno di cessioni importanti (Mertens), dovrebbero confermare la rosa di attaccanti attualmente a disposizione dell'ex allenatore di Milan, Real Madrid e Bayern Monaco.