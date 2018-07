Cavani non vola in Cina con il Psg: ufficialmente ha ancora problemi fisici

Era atteso domani a Parigi, dopo le vacanze, per partire con la squadra. Edinson Cavani, però, mancherà all'appuntamento con la squadra e non volerà per la tournee in Asia con il PSG. Ufficialmente, come riportano alcuni giornali sportivi transalpini, il Matador starebbe ancora smaltendo l'infortunio subito durante i Mondiali in Russia. Dunque, con l'assenso del club, avrebbe scelto di restare a Parigi e curarsi. In questo modo, spiegano in Francia, Cavani potrebbe essere pronto per l'inizio del campionato francese (domenica 12 agosto).



A Napoli, però, si vocifera che il Matador abbia scelto di restare in Europa per dare una svolta decisiva alle trattative che lo vedrebbero in maglia azzurra nella prossima stagione.