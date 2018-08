Cavani, parla l'ex agente: "Nessuno si è mai chiesto una cosa..."

"Sulla questione Napoli-Cavani non mi posso permettere di dire nulla, non sono parte in causa: se ci fosse stata una trattativa, la società francese avrebbe risposto attraverso i canali ufficiali. Quando hai davanti a te un club come il PSG, devi avere la struttura e i numeri per poter chiedergli un giocatore. Il problema di fondo è che nessuno si è mai chiesto se a Parigi volessero vendere Cavani". Così Claudio Anellucci, uno degli ex agenti di Edinson Cavani, ha parlato del futuro del Matador ai microfoni di RMC Sport.

"Un voto al mercato del Napoli? Il Napoli ha preso un allenatore, stop, non ha fatto mercato con tutto rispetto per Verdi. Ha perso Reina e Jorginho: tra le grandi è quella che si è mossa di meno. Non capisco l'acquisto di Malcuit, non mi sembra questo fenomeno da pagarlo così tanto. Manca un portiere e con Hamsik abbassato in regia ti manca qualcosa in mezzo al campo. Aveva ragione Sarri? Per me ha sempre ragione, è un maestro di calcio", ha aggiunto Anellucci.