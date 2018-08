DALLA FRANCIA - Cavani può partire, ma il Napoli non ha i mezzi

Mentre a Napoli i tifosi non sembrano ancora rassegnarsi, dalla Francia fanno calare il sipario sulle già oltremodo remote possibilità di vedere Edinson Cavani di nuovo in azzurro.

Secondo Le10Sport, infatti, il club partenopeo, nonostante abbia sondato il terreno per il centravanti uruguaiano, non avrebbe i mezzi per portare a compimento l'operazione.

Chi, invece, i mezzi per il Matador ce li ha e come è il Real Madrid a cui, secondo il quotidiano sportivo francese, l'attaccante avrebbe già espresso il proprio gradimento.