DAILY MAIL - "Il Napoli segue con interesse la vicenda Cavani-Psg"

Il Napoli seguirebbe con attenzione l'evoluzione del rapporto tra Edinson Cavani ed il Psg, dopo il presunto litigio avvenuto con Neymar.

A scriverlo in Inghilterrà è il Daily Mail, che parla anche di un interesse di Chelsea ed Everton per il Matador.

"Cavani - scrive il Daily Mail - non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a Napoli, ma il club partenopeo, che ha comunque il migliore attacco d'Europa anche senza di lui. L'uruguaiano, quindi, dovrebbe dare un sostanzioso taglio al suo ingaggio per tornare in azzurro".