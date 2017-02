Cavani festeggia 300 gol da professionista: "A Napoli anni indimenticabili"

Edinson Cavani osanna Napoli in un'intervista rilasciata a uefa.com. "A Napoli ho trascorso anni indimenticabili, fondamentali per la mia crescita. Ci sono diversi fattori che ti aiutano ad esplodere, uno di questi è la fiducia; a Napoli giocavo per un allenatore che mi aveva voluto e credeva in me, avevo la fiducia di tutti".

Il Matador, che col Psg ha segnato il suo 300mo gol da professionista, ricorda sempre con grande gioia i suoi trascorsi partenopei.

A superarlo nella classifica cannonieri di tutti i tempi del Napoli è stato intanto un suo ex compagno di squadra, adesso capitano, cioè Marek Hamsik. "Marek è un top player - racconta il sudamericano a proposito di Hamsik - è a Napoli da anni ed è simbolo del club. Sono felice per lui, merita tutto quello che sta avendo; ha scelto Napoli ed ha sempre detto di volerci restare a vita".