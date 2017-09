Ssc Napoli, gli abbonati vincono la prima battaglia legale

È stata dichiarata nulla la clausola che vietava l'ingresso allo stadio San Paolo agli abbonati in caso di azione legale contro la società calcio Napoli. A stabilirlo il Tribunale di Napoli, che in questo caso ha voluto tutelare i diritti costituzionali di coloro che hanno pagato per assistere alle partite degli azzurri. Lo riferisce l'avvocato dei tifosi azzurri, Erich Grimaldi, intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

"Dobbiamo però parlare di una vittoria al 90%, ancora. Il divieto d'accesso è stato dichiarato illegittimo, ora un altro giudice dovrà dare il nulla osta e consentire ai tifosi di entrare al San Paolo. Speriamo che la società calcio Napoli non si opponga, è una stagione importante, crediamo che il club possa fare un passo verso i tifosi", ha concluso Grimaldi.