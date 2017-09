Cassano su Sarri: "Non allena campioni, in una grande squadra sarebbe diverso per lui"

Antonio Cassano, ai microfoni di Tiki Taka su Italia Uno, ha parlato di Maurizio Sarri e del suo Napoli.

Questi alcuni passaggi a proposito degli azzurri: "Fare tattica per oltre 2 ore al giorno è durissima – ha spiegato il calciatore barese – Loro lavorano tanto, per me Sarri è un buon allenatore ma allenare i campioni è diverso: lì ha soltanto un gran calciatore che è Insigne e un fuoriclasse come Reina, poi ha tutti calciatori normali che danno il massimo".

"Se va in una grandissima squadra – il pensiero di Fantantonio – a Sarri gli dicono: amico, devi cambiare".

Cassano non è stato tenerissimo neanche con Dries Mertens. "Il campionato italiano è diventato il quarto-quinto d'Europa – ha detto a proposito dei gol segnati dal belga – se vengono Messi e Ronaldo in Serie A fanno 150 gol".