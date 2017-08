I pronostici di Cassano, scudetto all'Inter: "Il Napoli gioca bene ma ha un solo modulo"

Dopo aver lasciato il Verona, Antonio Cassano sembra ancora in cerca di una squadra in cui disputare il campionato 2017-2018. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, oltre ad aver rivelato che le uniche squadre che potrebbero convincerlo a tornare in campo sono Cagliari ed Entella, ha spiegato qual è la sua griglia di partenza per la vittoria del campionato di serie A.

"Per me l'Inter vincerà lo scudetto davanti a Juventus e Napoli. Gli azzurri giocano sempre con gli stessi 11 e con lo stesso modulo. E' questo il suo limite. In serie a c'è un campione assoluto ed è Higuain, poi vengono tutti gli altri".