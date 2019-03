Casillas, il tweet fa felici i tifosi del Napoli: in Italia tifa per gli azzurri

È uno dei calciatori più vincenti di sempre, lo spagnolo Iker Casillas. Attualmente estremo difensore del Porto, è stato pre 16 anni la colonna del Real Madrid con ben 725 presenze, secondo soltanto a Raul nella storia del club.

Un suo recente tweet sta facendo felici i tifosi del Napoli. Partecipando al gioco "#teamworld", che consiste nell'elencare i club preferiti ciascuno per ogni nazione, per l'Italia ha scelto proprio la squadra partenopea.

Il portiere per la Spagna tifa – e non c'erano molti dubbi – per il Real Madrid, in Germania parteggia per lo Schalke 04, in Inghilterra per il Newcastle, in Italia per il Napoli. La lista di club preferiti da Casillas prosegue con il Marsiglia in Francia, l'Ajax in Olanda, il Porto in Portogallo, il Santos in Brasile, il Boca Juniors in Argentina ed il Cruz Azul in Messico.