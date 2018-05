Carlos Vinicius saluta il Real Massamà: è il bomber da 20 gol in arrivo a Napoli?

Ha contribuito con 18 gol (19 totali in stagioni) alla retrocessione del Real Massamà, squadra che naviga nei bassifondi della seconda lega portoghese. Parliamo di Carlos Vinicius Morais, centravanti brasiliano, non propriamente un top player ma un profilo che sicuramente interessa il Napoli, che a gennaio ha fatto sostenere le visite mediche all'attaccante classe 1995. Vinicius si è classificato secondo nella graduatoria dei cannonieri e oggi su Instagram, finita la stagione portoghese, ha salutato compagni di squadra e società.

"Grazie per avermi abbracciato, per avermi dato l'opportunità di indossare quella maglia e onorarla. Sappiamo che l'obiettivo principale non è stato raggiunto ma voglio ringraziarvi. Vi ricorderò sempre!", così Vinicius saluta il Real Massamà. Dopo le vacanze sarà quindi un giocatore del Napoli, bisognerà capire poi se sarà integrato in squadra o dirottato altrove.