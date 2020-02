Carlo Verdone: "Napoli votata alla bellezza. Ogni volta che torno è sempre più bella"

E' stato presentato al The Space Cinema ieri sera l’ultimo film di Carlo Verdone, "Si vive una volta sola", prodotto da Filmauro, di Aurelio e Luigi De Laurentiis.

Verdone ha spiegato di essere diventato superstizioso frequentando Adl, in particolare sul numero 22. "Partendo dalle Marche e scendendo dall’Abruzzo fino a Napoli, ero in una toilette del Multiplex L’Arca Spoltore di Pescara. Alzo gli occhi e vedo che c’è un ‘estintore sul quale c’era il numero 22. È stata per me la conferma che il film andrà bene".

L'attore e regista ha parlato anche del suo grande amico Massimo Troisi: "Massimo era un cavallo di razza e doveva correre da solo. Se si guarda con attenzione “Non ci resta che piangere” salta agli occhi che lui e Benigni, in qualche modo, si sono divisi i dialoghi e che hanno recitato insieme poche scene".

"Napoli è una città votata alla bellezza. A differenza di Roma, la trovo sempre più bella ogni volta che torno. Un esempio su tutti: la vostra metropolitana è stupenda e non è stata imbruttita, come è avvenuto nella capitale, dagli spray e da altri atti vandalici", conclude Verdone.