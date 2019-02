Carlo Ancelotti si aggiudica il Premio Vessillo Primo Tricolore

Uomo di sport, calciatore di riferimento per le squadre in cui ha giocato, allenatore dalla professionalità riconosciuta in campo e negli spogliatoi, a Carlo Ancelotti va il Premio Vessillo del Primo Tricolore per lo Sport.

Nell'ambito della Cerimonia di Consegna dei Premi "Campione del Primo Tricolore 2019", prevista per martedì 26 febbraio a partire dalle ore 15.00 presso la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia, il Premio Vessillo Primo Tricolore sarà assegnato al tecnico del Napoli.

Il premio va a personalità che nell’ambito sportivo si sono distinte nella promozione di quei valori che proprio la bandiera nazionale racchiude e cioè quelli della libertà, della solidarietà e dell’uguaglianza.

