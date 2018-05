Ancelotti sulla Juve: «Per me è sempre stata una rivale»

L'arrivo di Carlo Ancelotti al Napoli è stato salutato dai tifosi partenopei con grande entusiasmo. Non solo per le innumerevoli vittorie che il tecnico ha nel palmares ma anche per la sua rivalità con la Juventus. Un “odio” che il tecnico non ha mai nascosto tanto da metterlo nero su bianco in uno dei libri che ha scritto con il giornalista Alessandro Alciato. In “Preferisco la coppa” ha dedicato diverse righe all'ambiente Juventus, ai tifosi ed alla città e tutte erano per nulla lusinghiere.

«Torino non mi piaceva. Troppo triste, lontana un paio di galassie dal mio modo di essere. La Juventus era una squadra che non avevo mai amato e che probabilmente non amerò mai, anche per l’accoglienza che qualche mente superiore mi riserva ogni volta che torno. Per me è sempre stata una rivale. La Juventus era un ambiente totalmente nuovo per me. Non mi sono mai sentito a casa, mi sembrava di essere l’ingranaggio di una grande azienda. Per il sentimento, prego, rivolgersi altrove». Parole chiare che lo hanno subito reso il nuovo beniamino dei tifosi azzurri.