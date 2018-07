Ancelotti a fine ritiro: «Ho un gruppo di qualità»

Se si dovesse scegliere un aggettivo per il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, in questo momento della stagione, “tranquillo” sarebbe quello più adatto. È apparso così nella conferenza stampa di fine ritiro a Dimaro. Sempre pacato e visibilmente soddisfatto, ha risposto alle domande dei tanti cronisti inviati per l'ultimo giorno in Trentino. «Ho un gruppo sano, forte, unito, giovane e di grande qualità. Innanzitutto abbiamo trovato un'organizzazione capillare e perfetta sia sul piano tecnico che per quello alberghiero. Poi abbiamo avuto attorno tantissimo calore. È la prima volta che faccio un ritiro estivo con così tanta gente sul campo, ma devo dire che è un aspetto piacevole perché i tifosi sono stati tanto appassionati quanto educati. Ho trovato in generale un ambiente sereno, familiare, efficiente e molto professionale. Mi sono inserito subito benissimo grazie alla disponibilità di tutti. Per quanto riguarda la squadra sono molto felice di allenare un gruppo fantastico».

Così il tecnico ha commentato il lavoro svolto in questi 20 giorni. Ha poi elogiato le caratteristiche del gruppo. «Il lavoro svolto in questo periodo è stato ben assimilato e molto positivo. Ho a disposizione una rosa giovane, volitiva, competitiva e con tante ambizioni. La società ha un progetto che conoscevo e del quale ho avuto conferma ulteriore in questi giorni. Sono molto soddisfatto e fiducioso. Un gruppo così giovane e fresco non l'ho mai avuto, spesso in passato dovevo studiare allenamenti con il misurino, qui invece posso fare tutti gli allenamenti che desidero grazie alla forza, anche fisica, di questa rosa».

Non ha dato grandi indicazioni tattiche e sugli esperimenti fatti ha detto che rimarranno tali. Ha poi parlato del calendario dicendo che l'inizio non lo preoccupa e che tanto «bisogna affrontarle tutte». Poi ha tagliato corto su Cavani: «Non mi piace pensare ai giocatori di altre squadre. Io penso a quelli che ho». Infine un elogio a De Laurentiis: «È un piacere stare con lui, ha grande cultura, parliamo molto di cinema perchè io sono un appassionato. Questa è una società che negli ultimi 12 anni ha fatto passi da gigante e li ha fatti soprattutto grazie al presidente. Ha acquistato giocatori che sono diventati grandi senza spendere cifre folli ed ha costruito un gruppo di livello internazionale. Questo non è un mio parere ma un dato oggettivo».