"Chi non salta juventino è": il cardinale Sepe e De Laurentiis scatenati (VIDEO)

Trascinante l'entusiasmo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che in occasione della tradizionale visita del Cardinale Crescenzio Sepe, ha coinvolto l'alto prelato in una coreografia semplice ma d'effetto. I due, sotto braccio, hanno saltato, incitati dai tifosi del Napoli, tra qualche coro pro-Sepe e qualche "Chi non salta juventino è". Il video è stato pubblicato da NanoTv.