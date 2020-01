CALCIOMERCATO NAPOLI - Spunta Caputo, Venerato: "Possibile affare last minute"

Per l'attacco del Napoli spunta il nome di Ciccio Caputo. Il centravanti del Sassuolo sarebbe uno dei candidati alla maglia azzurra qualora ci fosse un'uscita nel reparto avanzato.

A parlare di questa possibilità è il noto giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Calcionapoli24live: "Il mercato del Napoli non è ancora chiuso: se esce un attaccante, arriva un attaccante. Giuntoli continua a seguire con interesse l'evoluzione della trattativa Politano che, credo, alla fine andrà alla Roma. Poi c'è il discorso col Sassuolo, si spera in un'opzione per Boga e Berardi. Occhio a Caputo, se dovesse uscire qualcuno in attacco, negli ultimi giorni di mercato potrebbe esserci un colpo a sorpresa: piace a Gattuso. Mertens e Llorente chiuderanno la stagione in azzurro".