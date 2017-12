Capodanno di lavoro per i calciatori del Napoli: Sarri non risparmia nessuno

Sarà un Capodanno al lavoro per i calciatori del Napoli. In vista della gara di Coppa Italia del 2 gennaio contro l'Atalanta, infatti, il tecnico Maurizio Sarri ha deciso di non concedere riposo neanche per il primo gennaio. Oggi ultimo allenamento dell'anno, chiuso con una partitina sette contro sette. Domani si torna a Castel Volturno per la rifinitura pomeridiana. I festeggiamenti degli azzurri - molti calciatori passeranno la notte insieme, in un ristorante sul lungomare - saranno dunque contenuti: lunedì bisogna essere concentrati, Sarri non transige.



Milik e Ghoulam intanto proseguono gli allenamenti differenziati, secondo le rispettive tabelle, lavoro rigenerante invece per coloro che hanno giocato (vincendo) a Crotone.