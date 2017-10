"Maurizio Sarri sta facendo un grandissimo lavoro e il Napoli può arrivare fino in fondo in campionato". Parole di Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro a margine della presentazione del progetto per il restyling dello Stadio Collana. affidato alla loro società, la Giano. I due Campioni hanno analizzato il momento del Napoli e il primato della squadra partenopea.