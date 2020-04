Cannavaro: "Il rimpianto è essere andato via da Napoli troppo presto"

L'ex difensore del Napoli ed ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro, nel corso di una lunga diretta Instagram con lo youtuber Damiano 'Er Faina', ha ripercorso la sua lunga e brillante carriera.

L'ex Pallone d'Oro ha parlato anche del suo addio al Napoli: "Il rimpianto è che sono andato via troppo presto dal Napoli. Purtroppo la società aveva problemi economici. Ricordo ancora oggi che Ferlaino mi chiamò e mi disse che se non avessi accettato l’offerta del Parma, che stavo per rifiutare, la società sarebbe fallita il giorno dopo. Mi diede questa responsabilità e io dovetti comunque accettare".