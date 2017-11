Fabio Cannavaro portato in trionfo in Cina: impresa per l’allenatore napoletano

Fabio Cannavaro compie una grande impresa anche da allenatore, dopo una carriera costellata da successi da calciatore.

L’ex Pallone d’Oro, infatti, è riuscito a centrare nell’ultima giornata del campionato cinese il terzo posto in classifica con il suo Tianjin Quanjian, squadra neo promossa nella massima serie che accede dunque ai preliminari della Champions League asiatica.

A farne le spese negli ultimi 90 minuti della stagione è stato l’Hebei di un altro ex Napoli, Ezequiel Lavezzi, sconfitto per 5-4 dallo Shandong Luneng nonostante una tripletta del Pocho, e superato sul filo di lana proprio dalla squadra del tecnico napoletano, portato in trionfo dai suoi calciatori a traguardo raggiunto.