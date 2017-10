Pallone d'Oro 2017: tra i candidati oltre a Mertens c'è Cavani, non Higuain

Ancora una brutta notizia per Gonzalo Higuain. Dopo un inizio di stagione non proprio esaltante e le esclusioni dalla nazionale argentina, l'ex centravanti del Napoli ha appreso quest'oggi di non essere nella lista dei candidati al Pallone d'Oro 2017, nonostante la finale di Champions e la vittoria dello scudetto con la Juventus.

Oltre a Dries Mertens, figura invece tra i 30 candidati al prestigioso premio organizzato da France Football anche l'ex azzurro Edinson Cavani. Tra i calciatori italiani, invece, ci sono Buffon e Bonucci.

Questo l'elenco completo: