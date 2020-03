Coronavirus, la decisione del Coni: Serie A sospesa fino al 3 aprile

Stop al campionato di Serie A di calcio come a tutti i tornei sportivi professionistici italiani. È quanto ha deciso il Coni per arginare l'emergenza Covid-19 nel Paese.

La sospensione arriva al termine della riunione straordinaria indetta dal presidente Giovanni Malagò, con la partecipazione - in alcuni casi attraverso videoconferenza vista la situazione - dei numeri uno federali di tutti gli sport di squadra. Si tratta comunque di un fermo - almeno per il momento - valido soltanto fino al 3 aprile.

La situazione sarà valutata nei prossimi giorni. Il rischio concreto è che la massima serie italiana possa fermarsi del tutto e non ultimare la stagione in corso.

Il Napoli, intanto, non affronterà come era invece previsto il Verona (fuori casa) il 13 e la Spal (in casa) il 22. Mentre resta in programma il match di ritorno di Champions a Barcellona con i blaugrana, questo fissato al 18 marzo.