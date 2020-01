Campane a festa dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus

Città e provincia in festa per la vittoria del Napoli sulla Juventus. Il parroco di Poggiomarino don Aldo D'Andria ha pensato di far suonare le campane a festa dopo il triplice fischio. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. Già nel 2018 il parroco suonò le campane dopo la vittoria del Napoli allo Juventus Stadium, con il gol di Koulibaly che lanciò, per una settimana, il Napoli nella lotta scudetto prima del doppio tonfo Inter-Juve e Fiorentina-Napoli.