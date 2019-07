Il Tar non accoglie il ricorso del Napoli: maxi-multa in arrivo

Il Napoli potrebbe dover pagare una multa da 100mila euro per la campagna abbonamenti del 2011-2012. Il Tar del Lazio ha infatti ritenuto irricevibile il ricorso presentato dalla società azzurra avverso al provvedimento dell'Antitrust del 16 aprile 2012. In quella occasione la società venne multata per pratica commerciale scorretta. Il ricorso che ha presentato al tribunale amministrativo non è andato a buon fine e si avvicina la possibilità che la società debba pagare.

I fatti contestati vennero a galla grazie alla denuncia di un consumatore che segnalò che il Napoli e Deutsche Bank avevano diffuso dei messaggi pubblicitari secondo i quali era possibile acquistare gli abbonamenti grazie a un finanziamento Prestitempo della banca tedesca. Il ricorso del Napoli, secondo il Tar, sarebbe stato presentato oltre i termini.