Gargano: "So che è stata fatta una proposta di rinnovo a Callejon. Spero resti"

L'ex centrocampista del Napoli Walter Gargano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. L'uruguaiano ha svelato anche un retroscena di mercato sul suo ex compagno di squadra Josè Maria Callejon.

"Con tanti miei ex compagni ho modo di chiacchierare. So che è stata fatta una proposta a Callejon e spero che José resti, perché io uno che si sacrifica quanto lui non lo ricordo in giro. Non entro nelle questioni e so bene che dietro un rinnovo ci possono essere tante variabili. Ma se posso, voglio permettermi di dare un consiglio a De Laurentiis: tenga Callejon", afferma Gargano.