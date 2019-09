DALLA SPAGNA - Atletico Madrid e Siviglia pensano a Callejon

Il futuro di Josè Maria Callejon resta in bilico. Il 32enne spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno ed un accordo per la sua permanenza al Napoli per ulteriori stagioni ancora non è stato trovato.

L'esterno azzurro ha molti estimatori in giro per il mondo che sarebbero pronti a prenderlo a parametro zero al termine del legame con il sodalizio partenopeo.

Secondo quanto riferisce dalla Spagna "Elgoldigital", Atletico Madrid e Siviglia, in particolare, seguiranno con molta attenzione nei prossimi mesi l'evoluzione del rapporto tra Callejon ed il Napoli.