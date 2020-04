Callejon, parla l'agente: "Rinnovo con il Napoli? Situazione ancora in stand-by"

Nessuna novità sul futuro di Josè Callejon. L'esterno azzurro vedrà scadere il proprio accordo con il Napoli il 30 giugno prossimo e al momento ogni decisione sul suo prosieguo di carriera all'ombra del Vesuvio o altrove resta bloccata.

“Il rinnovo di Josè? La situazione è ancora in stand-by. Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avró neanche in futuro, perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni”, ha spiegato l'agente Manuel Garcia Quillon a Radio Kiss Kiss Napoli.