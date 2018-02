Callejon: "Politano non è venuto? Poco male, siamo forti lo stesso"

"Il calciomercato è così: i nomi vanno e vengono per tutto il mese. Anche se Politano non è arrivato, noi siamo una squadra forte e lo restiamo comunque. Lo scudetto? Beh, nello spogliatoio un po' ne parliamo, ma è meglio andare piano e pensare gara dopo gara. Mancano ancora tante partite difficili". Questo il pensiero di Josè Maria Callejon, ala destra del Napoli, chiamato a commentare il mancato approdo in azzurro di Politano, ai microfono di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.