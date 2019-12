Callejon in partenza: lo spagnolo potrebbe finire al Dalian di Benitez e Hamsik

Continua a essere in bilico la situazione che riguarda Josè Callejon, in scadenza di contratto insieme all'altro senatore dello spogliatoio Dries Mertens. Lo spagnolo, secondo quanto riportato da Repubblica, potrebbe partire già quest'inverno in Cina dal suo mentore Rafa Benitez, nel Dalian in cui incrocerebbe nuovamente l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik.

Anche Dries Mertens potrebbe partire già a gennaio. Tra il belga e la società il rapporto è ai ferri corti, come rivelato dal cronista sportivo Carlo Alvino. Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in cui si associavano i nomi di Callejon e Mertens alla definizione "marchettari", la situazione sarebbe diventata incandescente. Callejon e Mertens non avrebbero, a questo punto, alcuna intenzione di rinnovare.