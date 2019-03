Callejon: "Juve forte, ma per lo scudetto non è ancora finita"

"La Juventus è una squadra forte. Sono forti da tanti anni e lo sono ancora adesso. Sono una bellissima squadra e quest’anno, con Cristiano Ronaldo, hanno fatto un altro passo in avanti. Noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo una grande squadra e abbiamo lottato con loro nelle due partite in cui ci siamo affrontati in campionato. Non è andata bene, ma siamo ancora là. Siamo secondi, non è ancora finita". Così Josè Callejon ha parlato della lotta scudetto nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky Sport.

"Non dobbiamo mollare nulla perché, come ho sempre detto, abbiamo fatto un grande lavoro dall’inizio dell’anno fino ad adesso, quindi dobbiamo continuare fino alla fine", ha aggiunto l'esterno del Napoli.

