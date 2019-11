Callejon, l'agente: "Non parte a gennaio. Non pensa alla Cina, ma solo al Napoli"

Josè Maria Callejon non andrà in Cina a gennaio ed è concentrato solo sul Napoli. Queste le rassicuranti parole dell'agente dell'esterno spagnolo, Manuel Garcia Quillon, nel corso di un'intervista rilasciata a Calciomercato.it.

“Non c’è alcuna trattativa in corso con club cinesi, Callejon non ha intenzione di partire a gennaio", spiega Quillon.

“José pensa solo al Napoli, vuole far bene con la maglia azzurra che veste dal 2013 e a cui tiene tantissimo. C’è tempo per pensare al suo futuro e al suo contratto, ora conta il campo”, conclude l'agente dell'ex Real Madrid.