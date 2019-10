Callejon raggiunge Hamsik in Cina? "Accordo già fatto"

Dopo Marek Hamsik, il Napoli potrebbe lasciar partire un altro uomo chiave del proprio spogliatoio alla volta della Cina. Si tratta di Josè Callejon, dal 2013 al Napoli, con cui ha iniziato la settima stagione. Secondo il cronista sportivo Raffaele Auriemma, Callejon potrebbe lasciare Napoli in estate, al termine dell'annata.

Sfumate dunque, per Auriemma, le possibilità di un rinnovo contrattuale. "Il Napoli aveva offerto un rinnovo di un anno a quasi 4 milioni", spiega il giornalista. "Ma il futuro di Callejon è già scritto. Andrà in Cina dal suo mentore Benitez". Il Dalian allenato dall'ex Napoli aveva infatti già contattato Callejon proponendogli un triennale da 10 milioni a stagione, ma la società azzurra non ha voluto liberare l'ala destra riconoscendogli un ruolo importante in squadra.

Ora i tempi sono maturi e Callejon, che a febbraio compirà 33 anni, potrebbe ritrovare in Cina il suo ex compagno Hamsik. "A fine giugno Callejon raggiungerà Benitez per firmare il contratto finale della sua carriera".