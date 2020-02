Callejon elogia Gattuso: "Ci trasmette molta cazzimma"

"Ci mancano piccoli dettagli. Da quando è arrivato Gattuso abbiamo fatto 3 o 4 partite bene, poi c'è stato un nuovo calo. Bisogna allenarsi sempre al massimo e i risultati arriveranno". Così a Sky Sport Josè Maria Callejon, che ha parlato dell'impatto del nuovo allenatore del Napoli. "Gattuso ha tanta voglia di far bene, stiamo bene con lui, ha tanta cazzimma, anche più di quella che aveva da allenatore. Ci dà tanto e dobbiamo dargli ascolto", spiega Callejon.

CHAMPIONS LEAGUE - "Noi pensiamo a prepararci bene per questa gara d'andata e proviamo a portare a casa il risultato", ha ammesso Callejon ammettendo che il Napoli ha grandi ambizioni per la gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, in programma al San Paolo il 25 febbraio.