Cresce l’attesa per il lancio del Calendario Ufficiale della Ssc Napoli 2018.

I calciatori si trasformano in modelli per qualche giorno, dando vita a scene ironiche e suggestive, grazie alle esclusive location scelte per il nuovo progetto artistico di quest’anno.

Il club azzurro ha pubblicato alcuni scatti sui suoi canali ufficiali.