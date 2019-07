Calendario Serie A 2019-2020: Napoli a Firenze all'esordio | DIRETTA

Il Napoli giocherà in trasferta le prime due gare del campionato di Serie A 2019-2020, a causa dell'indisponibilità dello Stadio San Paolo per i lavori di adeguamento.

Gli azzurri esordiranno alla prima giornata, in programma il prossimo 25 agosto, in casa della Fiorentina. Alla seconda i partenopei andranno a far visita alla Juventus a Torino.

Alla terza l'esordio al San Paolo con la Sampdoria, quarta in trasferta a Lecce. Doppio turno casalingo con Cagliari e Brescia alla quinta e alla sesta, prima della trasferta contro il Torino di Mazzarri.

Ottava e nona contro Verona e Spal, prima della sfida contro l'Atalanta al San Paolo alla decima. All'undicesima trasferta all'Olimpico contro la Roma.

Genoa (casa), Milan (trasferta), Bologna (casa), Udinese (trasferta) e Parma (casa), dalla dodicesima alla sedicesima. Finale di campionato da brividi, con trasferta a San Siro contro l’Inter e ultima al San Paolo contro la Lazio, come nel 1990.

CRITERI DI COMPILAZIONE

a) alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino;

b) gli incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse;

c) salvo quanto indicato in precedenza, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

d) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al Calendario 2018/2019;

e) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

f) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

g) le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

LE DATE DELLA STAGIONE

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!