Definito il calendario di Serie A: le prossime gare del Napoli

La Lega di Serie A ha diramato le date ufficiali in cui si disputeranno 27esima (rinviata per consentire il recupero della 26esima) e 28esima giornata. Ricordiamo che tra 27esima (13 marzo, Verona in trasferta) e 28esima (22 marzo, Spal in casa) il Napoli giocherà al Camp Nou di Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

27esimaa giornata

Venerdì 13 marzo

18.30 Hellas Verona-Napoli (Sky)

20.45 Bologna-Juventus (Sky)

Sabato 14 marzo

15.00 Spal-Cagliari (Sky)

18.00 Genoa-Parma (Sky)

20.45 Torino-Udinese (DAZN)

Domenica 15 marzo

12.30 Lecce-Milan (DAZN)

15.00 Atalanta-Lazio (Sky)

15.00 Fiorentina-Brescia (DAZN)

18.00 Inter-Sassuolo (Sky)

20.45 Roma-Sampdoria (Sky)

28esima giornata

Venerdì 20 marzo

20.45 Lazio-Fiorentina (Sky)

Sabato 21 marzo

15.00 Brescia-Genoa (Sky)

18.00 Sampdoria-Bologna (Sky)

20.45 Juventus-Lecce (DAZN)

Domenica 22 marzo

12.30 Sassuolo-Hellas Verona (DAZN)

15.00 Udinese-Atalanta (DAZN)

15.00 Napoli-Spal(Sky)

15.00 Cagliari-Torino (Sky)

18.00 Milan-Roma (Sky)

20.45 Parma-Inter (Sky)