Serie A, il Napoli torna in campo il 23 giugno a Verona: il calendario completo

La Lega Calcio ha diffuso il calendario della Serie A fino al 23 luglio. Il Napoli tornerà in campo in campionato martedì 23 giugno alle ore 19.30 contro il Verona per la 27esima giornata.

Questo, nel dettaglio, il calendario del Napoli con date e orari e la programmazione completa televisiva:

Martedì 23 giugno 2020: Verona-Napoli ore 19,30 (Dazn)

Domenica 28 giugno 2020: Napoli-Spal ore 19,30 (Sky)

Giovedì 2 luglio 2020: Atalanta-Napoli ore 19,30 (Dazn)

Domenica 5 luglio 2020: Napoli-Roma ore 21,45 (Sky)

Mercoledì 8 luglio 2020: Genoa-Napoli 19,30 (Sky)

Domenica 12 luglio 2020: Napoli-Milan 21,45 (Sky)

Mercoledì 15 luglio 2020: Bologna-Napoli 19,30 (Dazn)

Domenica 19 luglio 2020: Napoli-Udinese 19,30 (Sky)

Mercoledì 22 luglio 2020: Parma-Napoli (Dazn).