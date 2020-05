Serie A, il Napoli potrebbe tornare in campo il 20 o il 21 giugno contro il Verona

Cresce l'attesa per conoscere la data in cui ripartirà il campionato di calcio in Italia, con l'ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La Serie A potrebbe tornare in campo tra il 13 ed il 14 giugno con i quattro recuperi della 25esima giornata non disputati: Inter-Sampdoria, Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.

Dalla settimana successiva, in data 20 e 21 giugno, possibile spazio alla ventisettesima giornata, con tutte le 20 squadre di Serie A in campo, tra cui il Napoli che affronterebbe il Verona.