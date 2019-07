Calendario Napoli 2019-2020: Juve in trasferta alla seconda, Lazio al San Paolo all'ultima

E' stato sorteggiato a Milano il calendario di Serie A 2019-2020. Inizio di campionato in salita per il Napoli, che ha chiesto di giocare le prime due gare in trasferta per i lavori di adeguamento ancora in corso al San Paolo.

Gli azzurri esordiranno alla prima giornata a Firenze contro la Fiorentina del napoletano Montella, mentre alla seconda sarà subito tempo dell’incrocio con la Juventus di Maurizio Sarri a Torino.

L’esordio al San Paolo avverrà a settembre contro la Sampdoria, prima della trasferta contro il neo-promosso Lecce alla quarta.

Doppio turno casalingo per gli azzurri contro Cagliari e Brescia alla quinta e alla sesta, prima dell’ostica trasferta in casa del Torino dell’ex Mazzarri.

All’undicesima e alla tredicesima doppia trasferta impegnativa in casa della Roma e del Milan. Finale di campionato da brividi, con trasferta a San Siro contro l’Inter e ultima al San Paolo contro la Lazio, come nel 1990.

Il calendario completo del Napoli 2019-2020

GIORNATA IN CASA IN TRASFERTA 1 FIORENTINA 2 JUVENTUS 3 SAMPDORIA 4 LECCE 5 CAGLIARI 6 BRESCIA 7 TORINO 8 VERONA 9 SPAL 10 ATALANTA 11 ROMA 12 GENOA 13 MILAN 14 BOLOGNA 15 UDINESE 16 PARMA 17 SASSUOLO 18 INTER 19 LAZIO

Le date della stagione

