Napoli, presentato il calendario ufficiale 2018 alla Stazione Marittima

E' stato presentato alla Stazione Marittima il calendario ufficiale del Napoli 2018, giunto alla sua undicesima edizione, che da domani sarà in vendita in edicola. Presenti, insieme all'Head of operations azzurro Alessandro Formisano anche Milik e Ghoulam, oltre a Luca Valentini di Msc Crociere.

Negli scatti di Diego Santangelo, ambientati in suggestive location come il Mann, il Palazzo Reale di Napoli e la Reggia di Caserta, i calciatori azzurri rappresentano i re di Napoli.

"Il progetto artistico di quest'anno - spiega Alessandro Formisano - è ispirato all'immenso patrimonio architettonico e culturale che il periodo della Napoli reale ci ha donato".

Il calendario sarà distribuito in 60000 copie in vendita in tutte le edicole, in collaborazione con il Corriere dello Sport-Stadio, al prezzo di 8,99 euro più il costo del quotidiano e per i tifosi azzurri all'estero sul web store ufficiale della Ssc Napoli.