Calendario anticipi e posticipi fino a Natale: Napoli spesso in notturna

La Lega Serie A ha reso noto il calendario degli anticipi e posticipi della Serie A dalla terza alla diciassettesima giornata. Il Napoli giocherà spesso in notturna e in anticipo, complici anche gli impegni in Champions League.

Queste le variazioni di orario dei match che riguardano gli azzurri:

Terza giornata: Bologna-Napoli, domenica 10 settembre ore 20.45

Sesta giornata: Spal-Napoli, sabato 23 settembre ore 18

Settima giornata: Napoli-Cagliari, domenica 1 ottobre ore 12.30

Ottava giornata: Roma-Napoli, sabato 14 ottobre ore 20.45

Nona giornata: Napoli-Inter, sabato 21 ottobre ore 20.45

Tredicesima giornata: Napoli-Milan, sabato 18 novembre ore 20.45

Quindicesima giornata: Napoli-Juventus, venerdì 1 dicembre ore 20.45

Diciassettesima giornata: Torino-Napoli, sabato 16 dicembre ore 18.