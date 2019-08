De Laurentiis a Sky: "Per Pepe ho offerto cifre blu. Ci sono in ballo altri nomi"

"Ci sono altri nomi che valutiamo oltre Lozano e James. Ho offerto un cifra blu per Pepe, ma non ci siamo riusciti. Arsenal fattura cinque volte il Napoli, avrà offerto di più. Troveremo altri Pepè. Il vero calcio è in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Sarri e Conte siamo tornati, ma ci vuole tempo per raggiungere l'Inghilterra", spiega in una intervista a Modugno su Sky Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.