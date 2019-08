Calciomercato Napoli, Sarri punta sul Napoli: l'obiettivo della Juve

Il sostituto di Joao Cancelo, in partenza per il Manchester City, potrebbe essere il difensore destro albanese del Napoli, Elseid Hysaj, in uscita da tempo dagli azzurri, dato che non sembra raccogliere il gradimento di Ancelotti, che lo considera una terza scelta.

Come riporta Repubblica, Sarri avrebbe puntato sul suo ex calciatore che si alternerebbe con De Sciglio. Per l'albanese il Napoli non scende sotto i 20 milioni di euro.

Sul fronte attaccante il Napoli punta sempre su Lozano in alternativa ad Icardi. James Rodriguez resta il sogno ma solamente in prestito e per il momento Florentino Perez sembra non voler accontentare gli azzurri. Suggestione De Paul in alternativa al colombiano.