La proposta: scambio con il Torino, Baselli-Verdi

Una suggestione di mercato prende forma in queste ore per il centrocampo del Napoli di Carlo Ancelotti. Oltre alla trattativa con la Fiorentina per Jordan Veretout, gli azzurri sono sulle tracce anche del centrocampista del Torino, Daniele Baselli. La mezzala potrebbe arrivare in azzurro grazie anche all'inserimento nella trattativa di Simone Verdi.

Lo scambio

L'attaccante azzurro piace a Walter Mazzarri e potrebbe essere il partner d'attacco ideale per Andrea Belotti. A questo va aggiunto che con il Napoli quest'anno non ha trovato tanto spazio. Così potrebbe diventare una contropartita tecnica nell'affare che porterebbe Baselli a Napoli. Bisogna capire se si tratterebbe di uno scambio alla pari o se servirà un conguaglio.