Calciomercato Napoli, parte l'assalto a Torreira: ecco l'offerta

Tramontata la pista Ibrahimovic, mai in realtà decollata, se non nei pensieri forse di Carlo Ancelotti, ecco che il Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, si fionda su Torreira, il playmaker di centrocampo che tanto manca agli azzurri.

Giuntoli avrebbe già contattato l'Arsenal per strappare il 23enne, presentando un'offerta intorno ai 3 milioni di euro più eventuali bonus, per un periodo di 18 mesi. L'obbligo di riscatto si attesterebbe sui 27 milioni di euro. Nella stagione in corso l'ex centrocampista della Sampdoria ha perso il posto da titolare e i Gunners potrebbero pensare davvero di cederlo al Napoli.